Lörrach Mit Mozart und Schubert

Lörrach. Das nächste Konzert des Lörracher Motettenchors findet am Sonntag,12. Februar, 18 Uhr, in der Kirche St. Bonifatius in Lörrach statt. Auf dem Programm stehen von Franz Schubert die Messe in Es-Dur sowie von Wolfgang Amadeus Mozart die Sinfonie Nr.41 C-Dur „Jupiter-Sinfonie“.