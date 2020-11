Lörrach Mit Offenheit und Humor

Ein Sozialpraktikum führte ihn zu den Schwestern von Mutter Theresa von Kalkutta. Nach Stationen in Luzern und Koblenz wurde er 2010 zum Diakon und zum Priester geweiht. Nach Deutschkursen in Bern und Bonn setzte er sein Theologiestudium in Vallendar bei Koblenz, dem Gründungsort der Schönstattgemeinschaft, fort. Während seiner Studien in Europa machte Shanika als Priester Vertretungen in der Schweiz und in Freiburg. Seit April 2019 ist er als Vikar in der Seelsorgeeinheit Überlingen am Bodensee tätig. In den kommenden Jahren möchte er sein Studium mit einer Doktorarbeit abschließen.

„Das Freiburger Ordinariat schickt Ihnen einen Priester mit Erfahrungen in sieben afrikanischen und neun europäischen Ländern“, schreibt Pater Theodor, der neben Deutsch, Englisch und Französisch vier afrikanische Sprachen spricht. „Ich freue mich schon auf neue Erfahrungen und bin gespannt, was ich von Ihnen lernen kann. Man sagt, dass ich ein offener und sehr fröhlicher Mensch bin. Mit meiner Fröhlichkeit und meiner schwarzen Hautfarbe komme ich zu Ihnen.“