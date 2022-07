Lörrach Mit rhythmischer Dynamik

Lörrach (ghb). Gospels standen am Samstagabend auf dem Programm, und die kleine Kirche auf dem Berge war vollständig belegt mit Musikinteressierten, Vereinsmitgliedern mit Familien und Freunden. Vorher hatte man sich an diesem milden Sommerabend beim Apéro ein wenig abgekühlt. Der Chor mit rund 40 Mitwirkenden – die Damen mit roten Halstüchern, die Herren mit Hosenträgern in dieser Farbe – trug die Gospels (gesungenes Evangelium) mit sehr viel Engagement und Temperament vor. Während der Einmarsch der Heiligen (Oh, when the saints go marching in) noch verhältnismäßig verhalten ablief, erreichte die Stimmung mit „Jesus ist der Fels, auf dem ich stehe – Jesus is the solid rock I stand“ einen ersten Höhepunkt.

Inmitten der wogenden Melodien und rhythmischer Dynamik stand eine kleine Dame mit hoher Musikalität und ungarischem Temperament: Chorleiterin Ibolya Barla. Sie kam nach erfolgreichem Musikstudium in Klausenburg nach Deutschland und dirigiert seit langem nicht weniger als sechs Chöre im Dreiländereck.