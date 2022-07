Lörrach Mit selbstgebauten Geräten gestartet

Lörrach/Weil am Rhein (sc). In den vergangenen Jahrzehnten wurde das Sporttauchen weiterentwickelt. 120 Mitglieder gehören zwischenzeitlich der TSG an. Aufgrund thematischer Schnittmengen engagieren sich einige beispielsweise auch im Technischen Hilfswerk (THW).

Mit einem dreifachen „Gut Luft“ eröffnete der Vorsitzende Nils Remmer den festlichen Abend. Remmer ließ die Anfänge Revue passieren. Zu Beginn seien noch selbstgebaute Tauchgeräte verwendet worden. Heutzutage bestehe die Möglichkeit, verschiedene Apparate, die der Verein zur Verfügung stellt, zu nutzen. Im Vereinsheim auf dem Vogelbachgelände gibt es Schulungsräume, dort wird ausgebildet, und es finden Kurse statt. Trainiert wird in den Freibädern von Lörrach, Rheinfelden und Weil am Rhein, in der Weiler Kleinschwimmhalle sowie in verschiedenen Seen rund um Freiburg. In der Schweiz, auf Elba oder in Spanien wird zudem getaucht. Bedauerlich sei, dass besonders in den nahe gelegenen Seen die Möglichkeit zu tauchen immer mehr eingeschränkt worden sei.