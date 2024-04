Lörrach: Modegeschäft wird zur Galerie auf Zeit

Lokal und international

Korb setzt wie bei seinen bisherigen Ausstellungen auf eine Mischung, die er als „ein Drittel Künstler aus der Region, ein Drittel Künstler aus Deutschland und ein Drittel internationale Künstler“ beschreibt. Als jüngste Künstlerin ist Giovanna Maglieri aus Freiburg mit ihren Acrylgemälden dabei. Sie stellte im vergangenen Dezember bereits auf dem Lörracher Weihnachtsmarkt aus, eine Aktion, die ebenfalls auf Initiative von Dieter Korb zustande kam. Der älteste Teilnehmer ist der 85-jährige Kurt Trefzger aus Zell, der laut Korb moderne abstrakte Bilder malt. Zu den internationalen Künstlern gehört der afghanische Maler Hisam Rustaqui, der zuletzt in der Schopfheimer Pop Up Gallery von Korb ausgestellt hat. Er ist mit einem Bild vertreten, das den Blick nach Lörrach und auf die Burg Rötteln zeigt.

In der neuen Pop Up Gallery ist der Platz ungleich weitläufiger als in den Holzhütten auf dem Weihnachtsmarkt. Gut 400 Quadratmeter auf zwei Etagen werden von Korb und den weiteren Künstlern bespielt. Das Spektrum reicht von Steinskulpturen über Plastiken bis hin zu Gemälden und Fotografien. Viele Wände sind derzeit – abgesehen von einem Namensschild – noch leer, werden sich in den nächsten Tagen aber füllen. Freitag und Samstag sind die Hauptaufbautage, bis zur Vernissage am Sonntag soll alles stehen beziehungsweise hängen.

Langjährige Weggefährten

Georges Bornschlegl stellt beim Besuch unserer Zeitung gerade seine Plastiken auf. Der Künstler, der aus Oberbayern stammt und in Inzlingen lebt, ist ein langjähriger Weggefährte von Dieter Korb. Ein Gespräch mit ihm wird schnell zu einem lehrreichen Ausflug in die Kunst. „Oftmals ist von einer Skulptur die Rede, wenn es eigentlich um eine Plastik geht“, sagt Bornschlegl, der selbst als Plastiker aktiv ist. Der Unterschied: Ein Bildhauer nimmt etwas weg. Ein Plastiker fügt etwas hinzu. „Selbst in Fachbüchern ist manchmal von einem Bildhauer die Rede, wenn derjenige nie eine Skulptur geschaffen hat“, sagt er.