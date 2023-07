Lörrach Monika Mareis geht in den Ruhestand

Leistung gewürdigt

Für ihr vielfältiges Wirken wurde die 65-Jährige im Rahmen einer Feierstunde hoch gelobt. Sie selbst bedankte sich in bewegten Worten für aufrichtiges Miteinander und erfolgreiches Zusammenwirken mit Vorgesetzten, Kollegen sowie Verantwortlichen in Politik und Gesellschaft. Wörtlich: „Gemeinsam haben wir uns auf so manchen mühsamen Weg gemacht, enge und verschlungene Pfade gemeistert und viele, aber auch nicht alle Gipfel erfolgreich erklommen. An mancher Kreuzung trennten sich unsere Wege oder fanden auch wieder zusammen.“

Gebürtige Münchnerin

Als Chef der Beruflichen Schulen im Land würdigte Leitender Regierungsschuldirektor Martin Müller (Freiburg) den Einsatz der Pädagogin. Er rühmte das Engagement der gebürtigen Münchnerin, die 2003 die Leitung der Haus- und Landwirtschaftsschule Schule in Lörrach übernahm, die seinerzeit in Mathilde-Planck-Schule umbenannt wurde – in Erinnerung an die Lehrerin und erste Abgeordnete im früheren Landtag von Württemberg.