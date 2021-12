Lörrach Müllaufkommen stark gestiegen

Auch die im vergangenen Jahr statistisch gestiegene Zahl an Hundehaltern mache sich bei der Müllentsorgung deutlich bemerkbar. Im Stadtgebiet stehen 120 Abfallbehälter mit einem Mülltütenspender für die Entsorgung von Hundekot zur Verfügung, die drei Mal wöchentlich geleert werden.

Im Rathaus und in den Ortsverwaltungen haben Hundebesitzer ebenfalls die Möglichkeit, kostenlos entsprechende Mülltüten zu erhalten. Dennoch werden immer häufiger Hundekotbeutel in Graben- und Wasserläufe, am Wegesrand im Wald oder im Straßenraum entsorgt, statt diese im nächstgelegenen Abfalleimer zu entsorgen, beklagt die Kommune. Sie bittet um Sorgfaltspflicht bei den Hundehaltern für die Entsorgung der „tierischen Hinterlassenschaften“.

Grundsätzlich handelt es sich dabei aber nicht um ein reines Lörracher Problem, auch andere Kommunen kämpfen seit Jahren mit zunehmender Vermüllung im öffentlichen Raum, wie Oberbürgermeister Jörg Lutz schon in der Vergangenheit im Gespräch mit unserer Zeitung betonte.

Häufigere Reinigungsintervalle, wie sie manche Bürger fordern, würden für die Kommune deutliche Mehrkosten bedeuten und wären wenig zielführend, wie Jens Langela, Gesamtleiter der Eigenbetriebe Werkhof, Stadtgrün und Friedhöfe, betonte. Er forderte stattdessen: „Es braucht ein größeres Bewusstsein in der Bevölkerung. Wir müssen an der Müllentstehung arbeiten und nicht an der Müllbeseitigung.“

Mehr Kontrollen oder härtere Strafen seien ebenfalls nicht besonders hilfreich, denn der Gemeindevollzugsdienst muss den Verursacher dazu ermitteln und den Müll der entsprechenden Person zuordnen, so Lutz, was faktisch unmöglich sei, außer man erwische jemand in flagranti.

Die Stadt Lörrach bittet die Bürger darum, Meldungen über Beschädigungen im öffentlichen Raum über den Schadensmelder mitzuteilen, der unter https://www.loerrach.de/de/Schadensmelder abrufbar ist. Ein weiteres Hilfsinstrument ist das städtische Scherbentelefon: Unter Tel. 07621/ 415 400 können rund um die Uhr gefährliche Verschmutzungen auf Radwegen gemeldet werden. Die Telefonate werden von einem Anrufbeantworter aufgezeichnet und der Eigenbetrieb Werkhof kümmert sich laut der Stadtverwaltung schnellst möglichst um die Säuberung der gemeldeten Stellen.