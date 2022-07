Lörrach Muse und Mutmacherin

Ein genresprengendes Programm hatte Burghof-Geschäftsführer Timo Sadovnik eingangs angekündigt und in der Tat: Wie Gaye Su Akyol und ihre Mitstreiter tauchte auch die Support-Band Saitün aus Basel das Publikum in ein Crossover west-östlicher Musikgefilde. In Songs wie „4 Matches on Tinder“ oder „Show me what you got“ legte ihr pulsierender „Psychedelic-World-Rock“ ordentlich vor. Studierenswerte Texte, kraftstrotzende Gitarren und ein energiegeladener Sound hinterließen bleibenden Eindruck.