Lörrach Musikalische Weltreise trotzt dem Regen

Da ein Musiker sich gerne an frühere Aufenthalte in der Region Lörrach erinnere, habe man beschlossen, die nächste Konzertreise in die Lerchenstadt zu machen, erzählte Philharmonie-Präsident Paul Paques. Auf der Suche nach einem Lörracher Blasorchester sei man mit der Stadtmusik in Kontakt gekommen.

Am Donnerstag reisten die Musiker aus den Niederlanden an und kamen in der Lörracher Jugendherberge unter. Nach einem Spielprogramm bei der Jugendherberge und einem Essen bei der Brauerei Lasser bildete das Konzert den Höhepunkt der gemeinsamen Tage.