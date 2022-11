Lörrach Musikkultur der Ukraine im Fokus

Lörrach. Das Hauptwerk „Shrine of the Fallen“ schrieb der US-Amerikaner Brian Balmages zum Gedenken an die Demonstrationen in Kiew im Jahre 2014. Als Solistin wirkt die 19-jährige Anna Shylo, Gesang und Bandura (Lautenzither), aus dem ukrainischen Tschernihiw mit, die derzeit in Basel lebt.

Zwischen den Stücken lesen Pfarrer Joachim Giesler und Pfarrerin Gudrun Mauvais Texte. Der Eintritt ist frei; am Ausgang werden Spenden erbeten. Der Erlös geht an die Aktionsgruppe „Hilfe für Wyschhorod“ des Städtepartnerschaftsvereins Lörrach International für Hilfsprojekte in der ukrainischen Stadt nördlich von Kiew.