Lörrach Mut und Zuversicht – der Pandemie zum Trotz

Gerade die in der Pandemie gewachsene Hilfsbereitschaft sei ein ermutigendes Zeichen des Miteinanders: „Not, so sagt man, lehrt Beten. Sie lehrt aber auch Helfen: Darüber freue ich mich“.

Becker widmete sich in seinen sowohl gesprochenen als auch gesungenen Beiträgen dem Ex-US-Präsidenten Trump ebenso wie der haarsträubenden Situation von Friseuren und Frisuren, den gravierenden Sorgen und Nöten, in denen sich manche Bürger derzeit befinden – aber auch den Lichtblicken. Besondere Beachtung schenkte er – quasi dem Anlass entsprechend – den Facetten der Pandemie: Scharf ging er mit denjenigen ins Gericht, die mit sprachlichen Entgleisungen den Eindruck erweckten, wir befänden uns hierzulande im Krieg oder in einer Diktatur.

Aber auch die Missbrauchsfälle in der Kirche und die Debatte um zurückgehaltene Gutachten im Erzbistum Köln thematisierte der Geistliche deutlich in kritischer Reimform.

Und doch waren Beckers Ausführungen aufs Ganze besehen nicht bitter, sondern ermutigend. Ausnahmsweise wünschte er den Menschen abschließend: „Bleibt negativ. Bleibt gesund!“

Musikalisch umrahmt wurde die Messe von Andreas Mölder am E-Piano, den Darbietungen zweier Guggemusikern und einem Gesangsbeitrag der beiden Organisatorinnen sowie einem Lied der „Soggeflicker“. Ein im wahrsten Sinne erhebender Moment war die Aussendung der Fürbitten: An bunten Ballons befestigt schwebten sie – von den Gedanken der Gottesdienstbesucher begleitet – in einen wolkenlosen, sonnendurchfluteten Himmel über Lörrach.

