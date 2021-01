Lörrach Mutante hat Lörrach erreicht

Lörrach. Eines der mutierten Viren, die wesentlich ansteckender sind, hat nun auch Lörrach erreicht. Mutante in Kita In der Innocel-Kita wurde es nachgewiesen (wir berichteten). Das gab Oberbürgermeister Jörg Lutz in der Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag bekannt. Nach mehreren Infektionen ist die Kita deshalb bis auf Weiteres geschlossen. Das sei kein Grund zur Panik, allerdings sei erhöhte Vorsicht geboten. In diesem Zusammenhang betonte Lutz, dass auch Kitas und Schulen „Orte der Verbreitung des Virus“ seien. Verwaltung ächzt In seinem Corona-Bericht verwies Lutz darauf, dass Arbeitgeber nach der neuen Corona-Arbeitsschutzverordnung verpflichtet seien, Mitarbeitern Home-Office anzubieten, wo immer dies möglich sei. Bei der Stadt hat sich die Zahl der Mitarbeiter, die von zu Hause aus arbeiten, auf 120 verdoppelt. Zu kämpfen hat die Stadtverwaltung auch durch Corona-Infektionen, Verdachtsfälle und Quarantäneanordnungen. Eine weitere Personalschwächung ergibt sich durch Mitarbeiter, die Kinder betreuen müssten. Dies alles stelle das Rathaus vor eine große Herausforderung, zumal auch Videokonferenzen nicht immer einwandfrei funktionierten. Besondere Landtagswahl Zu allem Überfluss steht auch noch die Landtagswahl am 14. März vor der Tür, die vorbereitet werden muss. Aufgrund der Pandemie wurde die Zahl der Wahlbezirke von 36 auf 15 reduziert. Die Wahllokale sollen vor allem in Sporthallen eingerichtet werden, um die vorgeschriebenen Abstände besser einhalten zu können. Die Stadt ruft ihre wahlberechtigten Bürger schon jetzt dazu auf, möglichst von der Briefwahl Gebrauch zu machen. Die Zahl der Briefwahlbezirke wurde von bisher acht auf 15 erhöht. Für die Wahlhelfer und Wähler wird ein Hygienekonzept erarbeitet. Corona-Beratung Die Stadt bietet weiterhin Beratungen rund um die gültigen Corona-Verordnungen an. Zudem gibt es Unterstützung für Menschen über 80 Jahren zur Impf-Terminvereinbarung im Kreisimpfzentrum in Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Bürgerdienste, der Seniorenbeauftragten, PlusPunktZeit und dem Deutschen Roten Kreuz. Demonstrationen Als „unerfreulich“ bezeichnete Lutz die Mahnwachen zum Thema „Selbstbestimmung, Frieden, Freiheit, Unsere Rechte, Beendigung der Corona-Maßnahmen“ am Samstag, 30. Januar und am Samstag, 6. Februar auf dem Alten Markt. Lutz stört vor allem, dass die Demos bis 21 Uhr angesetzt sind. Hallenbad: Saison beendet Zur Vermeidung unnötiger Kosten wurde das Hallenbad im Dezember geschlossen. Jetzt wurde die Badesaison vorzeitig für beendet erklärt.