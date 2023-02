Lörrach Nach 20 Minuten ist schon wieder Schluss

Nach den Vorfällen vom 30. Dezember 2021 gefragt, sagte der Angeklagte, er sei zwar dabei gewesen, aber er habe die Durchsage des betreffenden Polizisten zur Einhaltung der damals geltenden Corona-Bestimmungen nicht gehört – „garantiert nicht den genauen Wortlaut“. Auch könne er sich nicht mehr erinnern, ob er schon zu Beginn an der Versammlung teilgenommen habe. Auch wisse er nicht mehr, ob er direkt von der Polizei angesprochen worden sei. Das Ganze sei so lange her: „Man muss sich schon fragen, ob es wirklich der 30. Dezember war“, sagte der Angeklagte. Er sei „ab und an mal an solchen Veranstaltungen“ gewesen.