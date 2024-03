Lörrach: Nach Verwüstung des SAK-Treffs auf dem Salzert: Lutz will Prävention stärken

Der Stadtteil

Der Salzert sei gleichwohl ein „absolut lebenswerter Stadtteil“, der sich keineswegs auf dem Weg in eine Schieflage befinde, sagte Lutz. Er bekräftigte damit die Einschätzung von Wohnbau-Geschäftsführer Thomas Nostadt. Dieser sah im Gespräch mit unserer Zeitung derzeit keinerlei Hinweise darauf, dass sich der Salzert insgesamt verändert. Gleichwohl müsse der Vorfall sehr ernst genommen werden, denn hier erziele eine vermutlich kleine Gruppe eine große Wirkung, sagte Nostadt.

Lutz zeigte sich zuversichtlich, dass der Kreis in Frage kommender Tatverdächtiger recht gut eingegrenzt werden kann. Indes manifestiere sich in dieser Tat eine Entwicklung, die ganz Lörrach betreffe. So seien unter anderem am „Pförtnerhäuschen“ immer wieder mal Probleme festzustellen. Auch die häusliche Gewalt nehme insgesamt zu.