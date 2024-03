Lörrach: Nachtsport kommt an

Eine halbe Stunde später wird es lebhaft: mehrere junge Männer trudeln ein, darunter eine Gruppe minderjähriger Geflüchteter mit ihrer Betreuerin Marina Muchles. Zwei Teams bilden sich, es gibt Zweikämpfe um den Ball und gezielte Torschüsse.

Der Nachtsport ist ein offenes und kostenloses Angebot der Stadt für Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren. Im Winter von Oktober bis März können sie in zwei städtischen Hallen Sport treiben oder einfach chillen und sich mit Freunden treffen: am Freitagabend in der Grundschulhalle auf dem Salzert und samstags in der Neumatthalle in Stetten – jeweils von 21.30 bis 24 Uhr. Freitags treffen sich auf dem Salzert 20 bis 30 Jugendliche zum Sport, allerdings fast keine Mädchen. In die Neumatthalle kommen bis zu 50 junge Leute.