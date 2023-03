Lörrach Nachtsport-Team lädt zum Fußballturnier

Internet-Recht Bekämpfung von Hass im Netz: Gericht gibt Netzwerken Recht

Welche Rechte und Pflichten haben Plattformbetreiber bei der Bekämpfung von Hassrede im Netz? In einigen Details in dem Streit hebt das OVG in Münster nun eine frühere Eil-Entscheidung aus Köln auf.