Lörrach Nächtlicher Zündler schlägt erneut zu

Lörrach-Brombach. In der Nacht zum Mittwoch war in der Ringstraße ein Zündler unterwegs, der ein Schild und ein Werbeblatt in Brand setzte (wir berichteten). In der darauffolgenden Nacht kam es an fast gleicher Stelle zu einem ähnlichen Fall. Wieder wurde laut Polizeibericht ein Werbeschild in Brand gesetzt und zerstört.

Ein Anwohner entdeckte das Feuer um 21.45 Uhr, löschte es und informierte die Polizei. Diese geht davon aus, dass beide Fälle miteinander zusammenhängen und bittet um Mithilfe bei den Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sollen sich mit dem Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621/176 500 in Verbindung setzen.