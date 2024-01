Lörrach: Narrengilde lädt zu Kinderball und Seniorennachmittag

Der Seniorenball

„Wenn de Güggel uf em Mischt chrait!“, lautet das Motto des Seniorennachmittags am Sonntag, 4. Februar. Dieser findet von 15 bis 17.30 Uhr, in der Alten Halle in Haagen, statt. Ab 14 Uhr wird der Saal geöffnet.

Der Eintritt ist frei, doch werden Eintrittskarten benötigt. Diese können am Samstag, 13. Januar, in der Geschäftsstelle der Oberbadischen am Alten Markt am Ticket-Tag der Narrengilde von 9 bis 12 Uhr abgeholt werden. Es werden maximal sechs Karten abgegeben. Reservierungen sind unter tickets@narrengilde-loerrach. de möglich.