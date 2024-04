Lörrach: Naturfreunde starten durch

Neue Akzente

Die Hundertjahrfeier, die im vergangenen Juni im Vereinsheim „Am Gleis“ stattfand, sei allen noch in guter Erinnerung, sagte Nullmeyer. Sie dankte Sigrid Schaurer und Brigitte Pichlhöfer, die im Vereinsheim bewirten und Hans-Peter Pichlhöfer, der alles in Schuss hält. 2023 hätten die Naturfreunde mit einer Kinderkleiderbörse und einem wöchentlichen Gymnastiktreff plus Frühstück neue Akzente gesetzt, so Nullmeyer.

Neue Pächter gefunden

Im Herbst 2023 haben die Naturfreunde mit Kamil und Ewelina Lenart neue Pächter für ihr Haus „Gersbacher Hörnle“ gefunden. Da es 2023 mehrere Monate ohne Pächter war, habe man es so lange als Selbstversorgerhaus für Gruppen geführt, berichtete Hausverwalter Wolfgang Häußel. Seit März 2024 können Gäste nun wieder mit Frühstück, Vollpension oder auch als Selbstversorger dort übernachten. Küche, Gastraum und Pächterwohnung habe man umfassend saniert, weitere Arbeiten, etwa im Brandschutz, stünden an, berichtete Häußel. Man wolle das Haus zum „Magneten“ für Wanderer und andere Gäste zu machen.