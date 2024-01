Lörrach: Nellie Nashorn will die Insolvenz abwenden

Das Nellie müsse in Lörrach durch städtische Zuschüsse, Sponsorengelder wie jenen der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden und die vom Verein vereinnahmten Spenden 200 000 Euro erwirtschaften, um den möglichen Landeszuschuss von 100 000 Euro zu erhalten. Hierzu sei nun eine Erhöhung des Spendenaufkommens von knapp 40 000 auf gut 62 000 Euro erforderlich.

„Wie gelingt es uns, 2024 zusätzlich 25 000 Euro an Spenden einzusammeln?“, lautete denn auch eine Frage, die die Mitglieder anschließend in Kleingruppen diskutierten. Außerdem erörterten die Arbeitsgruppen Möglichkeiten, wie durch Einflussnahme auf die Politik eine Anpassung des Zuschusses an das reale Niveau von 2008 erreicht und wie bis 2026 insgesamt 230 neue Vereinsmitglieder gewonnen werden können. Die Vorschläge werden nun ausgewertet und in konkrete Initiativen überführt.

Die Projekte

Vorstandsmitglied Cornelia Kneser appellierte an die Vereinsmitglieder, sich aktiv an den Aktionen zu beteiligen. Sie stellte zudem das Kunstprojekt „Ein Nashorn fürs Nellie“ vor, das der Verein durch angeworbene Gelder ermöglicht: Der Bildhauer Thomas Putze wird im September eine neue Nashornskulptur für das Kulturzentrum schaffen, dem dann in Workshops gestaltete Nachbildungen des Rotschnabel-Madenhackers Gesellschaft leisten werden – eines Vogels, der mit dem Dickhäuter in einer Symbiose lebt.

Ein weiteres Vereinsprojekt ist die Unterstützung der Stolperstein-Initiative in Lörrach. Die Finanzen der Initiative, welche die Verlegung von Steinen zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus zum Ziel hat, werden laut Bachmann künftig bei den „Freunden des Nellie Nashorn“ angesiedelt sein.

Für Juli ist eine Stolpersteinverlegung unweit des Kulturzentrums geplant.