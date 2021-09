Lörrach Neue Fitness für Geist und Körper

In dem üppigen Programmheft, das nun erstmalig auch die Kurse (68) in Steinen beinhaltet – finden sich viele Klassiker und Neuentdeckungen. Spezialität in Lörrach: die Hörspielreihe, zu der Claudia Gabler stets attraktive Autoren und Geschichten mitbringt; die Lyrik-Reihe; Vision-Erde mit den beliebten Muli-Visionsschauen.

Spannend zu werden versprechen auch Vorträge und Seminare. Darunter der mehrmals verschobene Besuch von Sport-Legende Heike Drechsler (12.11.), die angenehm unprätentiös zu Sport trotz Alltagsstress motivieren möchte. Oder der Abend „Gedanken verloren“ (22.10.) eine Aufbruchsgeschichte über die Wiederentdeckung der Schönheit des Augenblicks in Worten, Fotografien und mit Musik. Besondere Aufmerksamkeit dürfte auch der moderierte Themenabend „Homöopathie“ (1.10.) mit prominenten Experten erhalten – „ein extrem kontroverses Thema, das die Öffentlichkeit ähnlich spaltet wie Corona“, sagt Erbacher.

Attraktive Vorträge gibt es auch in Steinen in Zusammenarbeit mit der Maaßen-Stiftung: die Woche der Seelischen Gesundheit (8.-18.10.) mit dem Thema „Nur das beste für mein Kind!“ oder „Streit lass nach! Wertschätzend kommunizieren in der Familie“.

Bestens funktioniert die Zusammenarbeit mit der Kaltenbachstiftung. Die dortigen kreativen Kursangebote für Kinder sind extrem beliebt – und senken den Altersdurchschnitt der VHS-Besucher.

Bestens nachgefragt ist der Gesundheitsbereich. Vor allem ab dem Alter um die 40: „Da fängt dann das Knie an zu zwicken“, sagt Erbacher. Ob der Klassiker Yoga, Tanzen mit Zumba, Entspannung, Gesundheitsgymnastik oder Fitness – hier findet jeder seinen Favoriten, inklusive spezielle Angebote für Männer.

Bei den Sprachen ist derzeit nach einem Spanisch-Run eher Italienisch gefragt. Beliebter Dauerbrenner ist Schwedisch, auch die Nischenkurse Chinesisch oder Japanisch laufen gut, sagt Doris Ryll-Houy. Stark nachgefragt sind auch die Kurse zur Deutschprüfung B1. Erklären lasse sich indes das teils schwankende Kursinteresse nicht. Das ist auch in anderen Bereichen zuweilen der Fall. Warum der Kurs japanische Teezeremonie sogleich ausgebucht war, kann sich Erbacher auch nicht erklären.

Bunt soll das VHS-Programm in jedem Fall sein. Dazu beitragen könnte künftig die geplante „onrhein VHS“ mit digitalen gemeinsamen Angeboten von Weil am Rhein bis Konstanz. „Das würde dann noch mehr exotische Angebote ermöglichen.“ Infos unter vhs.loerrach.de, Tel. 07621/9567330, vhs@loerrach.de