Lörrach Neue Impulse für Chorsänger

Nachdem Zusammenkünfte in jüngerer Zeit nun wieder eher möglich sind, wird der Chor seinen langjährigen Dirigenten in diesen Tagen bei einer Chorfeier verabschieden.

Neuer Dirigent

Auch ohne Konzerttätigkeit konnte der Motettenchor aber die Suche nach einem neuen Dirigenten angehen, mit Erfolg: Seit Jahresbeginn heißt der neue und junge Chorleiter Joss Reinicke. Sicher wird er dem traditionsreichen Motettenchor neue Impulse geben und auf schöne und interessante Konzerte auf hohem Niveau hinarbeiten, war bei der Versammlung zu spüren und zu hören.

Ausblick

Schon am 8. Mai wird der Motettenchor mit seinem neuen Dirigenten und dem Barockorchester „L’arpa festante“ aus München im Burghof Lörrach ein Konzert nachholen, das schon vor zwei Jahren hätte stattfinden sollen, aber dann ausfallen musste: „Alexander’s Feast or The Power of Music“ von Georg Friedrich Händel. Für den 30. Oktober ist, im Rahmen des „Goldenen Herbstes“ der Lörracher Kirchenmusik, ein Konzert in St. Fridolin vorgesehen, mit Werken der deutschen Romantik und des 20. Jahrhunderts. –

Thematisiert wurde auch ein für die Lörracher Konzertszene allgemeines Problem: Drei Kirchen sind demnächst nicht benutzbar beziehungsweise im Umbau: St. Peter, die Christuskirche und die Stadtkirche. Das verlangt vom Motettenchor noch mehr Vorausplanung und Koordination als bisher – will er doch weiterhin dem Lörracher Publikum sowohl kleinere A-cappella-Werke als auch große Chorwerke anbieten.

Willkommen sind für die Projekte ab Juni neue engagierte und geübte Sänger und Sängerinnen. Geprobt wird am Montagabend, 19.30 Uhr, im TonArt in der Baumgartnerstraße. Kontakt per e-Mail: info@motettenchor-loerrach.de