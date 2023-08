Lörrach Neue Initiativen des Runden Tischs Klima

Die „Bürger Solar Berater“ werden nach dem Abschluss ihrer Schulung ab September 2023 Hauseigentümer in allen Fragen rund um eine PV-Anlage beraten können. Sie ergänzen und erweitern damit das Angebot der Energieagentur und kooperieren mit Römer.

Die PV-Selbstbauer bieten an, in Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Solarfachmann PV-Anlagen auf Ein- oder Zweifamilienhäusern zu bauen. Sie haben sich anregen lassen von den Selbstbaugenossenschaften in der Schweiz, insbesondere durch die Selbstbauer der Energiewendegenossenschaft in Basel. Zurzeit lernen die Mitglieder der PV-Selbstbau-Gruppe an einem ersten kleinen Projekt auf einem Einfamilienhaus, wie eine PV-Anlage aufgebaut wird. Gleichzeitig gibt es erste Kontakte zur Kreishandwerkerschaft und zu einem Elektrofachbetrieb in Schopfheim, mit denen man kooperieren möchte.

Mitstreiter gesucht

Die Veranstaltungsteilnehmer und die anwesenden Fachleute begrüßten diese Initiativen des Runden Tischs Klima. Am Ende der Veranstaltung interessierten sich mehrere Teilnehmer für eine Mitarbeit.

Weitere Mitmacher und helfende Hände sind auf jeden Fall gefragt, so Beucke-Galm.

Weitere Information auf der Website des RTK https://rtk-loerrach.de. Unter „Projekten“ sind die Email-Adressen der Ansprechpartner und unter „Veranstaltungen“ die Präsentationen der Veranstaltung zu finden.