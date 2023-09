Lörrach Neue Köpfe an der FES-Spitze

„Wertvoller Beruf“

Sie freut sich darauf, in der neuen Rolle noch mehr mitgestalten zu können. „Unser Beruf ist ein sehr wertvoller Beruf, denn wir dürfen Kinder und Jugendliche in einer vor allem für diese Generation besonders anspruchsvollen Zeit begleiten, ihnen Werte vermitteln und ausrüsten, um gut mit diesen Herausforderungen umgehen zu können“, sagt sie und lobt besonders das Kollegium.

So sieht es auch Philip Gräßlin, ebenfalls neu als Schulleiter an der FES. Er übernimmt nach der Pensionierung von Astrid Witt die kleinste Schulart auf dem Campus – die Werkrealschule. Er liebt diese Schulart schon, seit er 2011 gestartet hat und seit 2015 Witts Stellvertreter war. „Wir dürfen hier Schüler begleiten, die es in der Grundschule oft nicht leicht hatten und sehen, wie sie aufblühen und ihre Gaben entwickeln können“. Darum werde die Werkrealschule auch weiterhin gebraucht.

Die Schule und die Schüler

Erfreulich ist darum, dass wieder eine fünfte Klasse an der Werkrealschule mit 20 Schülern gestartet ist. Gymnasium und Realschule sind wieder mit je drei fünften Klassen gestartet, am Beruflichen Gymnasium startete in beiden Profilen eine neue Eingangsklasse. In der Grundschule feierten am vergangenen Samstag 62 Erstklässler Einschulung – an der Austraße in vier Kombiklassen, an der Wallbrunnstraße startet eine erste Klasse in das 10. Jahr der GrundschuleGemeinsam. Insgesamt lernen in diesem Schuljahr 1 543 Schüler in Lörrach, darunter auch einige ukrainische Schüler.

Der FES-Tag

Parallel zum Schuljahresstart laufen bereits die Vorbereitungen für den ersten FESTag nach vier Jahren. Am Samstag, 7. Oktober, öffnet der Campus seine Türen und lädt ein, die Schulen und Einrichtungen der FES kennen zu lernen.