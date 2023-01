Lörrach Neue Tourist-Info-Leiterin will mehr Touristen für Lörrach begeistern

Radverkehr und Wandern

Potenziale für eine bessere Vermarktung erkennt die neue Tourist-Info-Leiterin auch beim Radtourismus. „Es wäre schön, wenn wir bestehende Radwege nach außen stärker kommunizieren.“ Denn die Stadt Lörrach stehe schließlich für eine nachhaltige touristische Entwicklung. Beim Wandertourismus schließe sich Lörrach schon jetzt den großen Wegen an. Dabei spiele die trinationale Ausrichtung eine zentrale Rolle.

Die Zukunftspläne

Das erste Jahr in der neuen Funktion will die Tourismusexpertin für die Einarbeitung und die ersten Prioritätensetzungen nutzen, wobei sie hier auf das gesamte Team setzt. „Wichtig ist, Visionen zu haben“, unterstreicht Kurzela. Die Digitalisierung soll dabei voran getrieben, also auch mehr Ferienwohnungen online vermarktet werden. „Hier unterstützen und beraten wir die Anbieter.“

Der Betriff Nachhaltigkeit betreffe nicht nur die Ökologie, sondern auch das Soziale und die Ökonomie. Hier gelte es, eine gesunde Balance zu erreichen. Für die nächsten Jahre sei das Ziel, touristische Angebote zu schaffen, dass mehr Touristen für Lörrach begeistert werden. „Lörrach soll stärker als schöner Standort nach außen kommuniziert werden.“ Zentrales Instrument seien dabei die Sozialen Medien, vor allem Instagram.

Wer ist die neue Leiterin?

Nicole Kurzela (27) hat Anfang dieser Woche die Leitung der Lörracher Tourist-Info übernommen. Nach einer Ausbildung als Tourismuskauffrau in einem Lörracher Reisebüro und einem Praktikum in der Hotellerie folgte ein dreijähriges Duales Studium im Landratsamt in der Stabstelle Strukturpolitik und Tourismus (neu: Stabstelle Standortpolitik und nachhaltige Mobilität) und der Dualen Hochschule Lörrach. Schon Ende November 2021 absolvierte Kurzela ein Praktikum in der Lörracher Tourist-Info. Im September dieses Jahres schloss sie ihr Studium mit dem Bachelor ab, es folgte ein dreimonatiges Praktikum im Fachbereich Radverkehr im Landratsamt.

Eine Tourismusheldin

Die neue Leiterin der Tourist-Info, Nicole Kurzela, wurde 2022 als Tourismusheldin von der IHK Baden-Württemberg, dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, der Tourismus Marketing GmbH Baden-Württemberg und der Messe Stuttgart als Veranstalter der CMT ausgezeichnet. Pandemiebedingt konnte diese nicht stattfinden. Die Einladung zur CMT am Dienstag in Stuttgart, wo Kurzela nachträglich geehrt werden sollte, kann die 27-Jährige aufgrund ihrer neuen Tätigkeit nicht wahrnehmen, bedauert sie.

Tourismushelden ist eine Auszeichnung, welche die authentischen, liebenswürdigen, gastfreundlichen und innovativen Menschen hinter den vielfältigen touristischen Angeboten zeigen soll mit ihrer Motivation für den Job und das Engagement.