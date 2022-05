Lörrach Neue Wege und Straßen

Für ebenfalls rund 30 000 Euro wurden in der Tumringer Straße auf etwa 30 Quadratmeter neue Plattenbeläge in Höhe der Polleranlage eingebaut. Zudem wurde der Parkplatz am Kreiskrankenhaus instandgesetzt.

Im neuen Gewerbegebiet Brombach Ost konnte ein Teilstück der Johann Reiss Straße in Betrieb genommen werden. Diese kann insbesondere von Besuchern der Kartbahnanlage und Baustellenfahrzeugen genutzt werden. Die Kosten sind im Gesamtprojekt enthalten.

Neben den Straßen- und Gehwegarbeiten erfolgten auch Sanierungen von Treppen. So wurde in der Denzstraße die alte Treppe abgerissen und durch eine neue ersetzt. Die Kosten liegen bei 30 000 Euro. Zudem wurden für etwa 35 000 Euro weitere Treppenwege saniert.

Eine weitere Maßnahme im Tiefbau dient dem Hochwasserschutz: An der Brücke am Rosswangweg wurde für 15 000 Euro ein Bypass eingebaut, der starke Überflutungen wie beispielsweise beim Starkregenereignis im Juli 2021 verhindern soll.

„Die zahlreichen Maßnahmen in den vergangenen Monaten verdeutlichen, wie viele Projekte in der Stadt umgesetzt werden, von denen die Bürger kaum etwas mitbekommen“, erklärt Bürgermeisterin Monika Neuhöfer-Avdic: „Allein die aufgeführten Baumaßnahmen haben ein Volumen von circa 260 000 Euro“, so die Mitteilung der Stadtverwaltung.