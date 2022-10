Lörrach Neuer Blick auf den Rhein

Der Katalog

Der Katalog zur Ausstellungsreihe liegt gebunden für 15 Euro druckfrisch bereit, erschienen in der Reihe Lörracher Hefte. In informativen Kurztexten und mit zahlreichen Abbildungen widmet er sich der Lörracher Schau, die am 11. November eröffnet wird, und führt grundsätzlich ins Thema ein. Im zweiten Teil werden auf jeweils einer Seite die beteiligten Ausstellungen kompakt vorgestellt.

Fasziniert stößt man beim Blättern auf das Gemälde von Eduard Tenner von 1882, das den Isteiner Klotz als stromumspültes Wahrzeichen der Landschaft zeigt. Das Bild wurde in einer Collagen-Version auch als Titelbild des Katalogs gewählt. Neben Aspekten wie Industrialisierung, Wasserkraft und Naturschutz ist es interessant, über die verschiedenen nationalen Perspektiven zum Rhein zu lesen. War der Fluss in Deutschland stark national aufgeladen, als Vater Rhein mythisch erhöht, so sah ihn die französische Seite vor allem als Grenzfluss, als natürliches Bollwerk gen Osten. In der Schweiz wiederum durchfließt der Rhein Städte wie Basel und Schaffhausen, trennt diese aber auch wie in Laufenburg oder Rheinfelden.

Gegliedert wird der Katalog in Kapitel wie „Gemeinsamer Kulturraum“, „Religionen und Konfessionen“, „Rheinregulierung“, „Wandernde Fische“, Schadstoffe, Rheinromantik oder „Tote im Fluss“. Schon diese Titel unterstreichen den Facettenreichtum der Themen.

Gespannt darf man sein, wie diese dann in der Ausstellung des Dreiländermuseums dargestellt werden. Noch wird gehämmert und aufgebaut. Eröffnung ist am 11. November, diesmal in der Stadtkirche, weil mit großem Besucherandrang gerechnet wird und sogar der Basler Regierungspräsident sein Kommen zugesagt hat. „Es ist das größte, grenzüberschreitende Ausstellungsprojekt zum Rhein“, betont der Museumsleiter. „Und es verschafft uns einen ganz neuen Blick auf den Rhein.“ „Der Rhein“, Katalog zur Ausstellungsreihe, ab sofort in allen Ausstellungshäusern, 15 Euro, gebunden, Nünnerich-Asmus Verlag; Eröffnung der Lörracher Überblicksausstellung: Freitag, 11. November, 17.30 Uhr, Stadtkirche; bis 2. Juli 2023