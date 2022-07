Lörrach Neuer Trail „Hands of Steel“ freigegeben

Oliver Laux, zweiter Vorsitzender des MTB Lörrach, stellte den Trail kurz vor. „Die Abschnitte A und B sind naturbelassen und wenig gebaut und geprägt von Wurzeln und Steinen“, so Laux. „Abschnitt C ist dann mehr gebaut.“ In diesem könne man „mit Elan Tricks machen, aber auch langsam runterrollen.“ Kurzum: „Es ist ein Trail für Anfänger und Fortgeschrittene.“

Tafel und Namensgebung

Die Vorsitzenden des Clubs enthüllten auch eine Tafel mit Informationen über den Trail und gaben bekannt, dass er den Namen „Hands of Steel“ bekommt. Die Bezeichnung würdigt damit die Verdienste der Streckenbauer und nimmt den Namen des Waldgebietes an, in welcher der Trail beginnt. Es grenzt an die Riehener Gemarkung „Eiserne Hand“.

Dann durchschnitten die am Projekt Beteiligten, Vertreter vom Mountainbike-Verein, der Stadt und des Gemeiderats und Förster Berthold Köpfer ein rotes Band, hinter dem sich die Mountainbiker versammelt hatten und sehnsüchtig auf die Streckenfreigabe warteten.

Nach den ersten Fahrten über die Strecke äußerten sich die Pedaleure durchweg positiv über das Projekt. Karsten Wildemann aus Eimeldingen sagte, die Strecke sei „absolut spitze“. Fabian Stump aus Grenzach stimmt ihm zu und freut sich auf Touren mit seiner Frau: „Mit der kann ich das fahren.“

Der Trail ist 1279 Meter lang und hat eine Höhendifferenz vom Start zum Ziel von 65 Höhenmeter. Die steilste Passage hat ein Gefälle von 15 Prozent. Gefahren werden darf die Strecke von April bis September von 7 bis 21 Uhr und von Oktober bis Mai von 8 bis 18 Uhr.