Lörrach Neues beim Naturheilverein

Rückblick

Der Vorstand berichtete bei seiner kürzlich stattgefundenen Mitgliederversammlung über seine durchgeführten Aktivitäten im Vereinsjahr 2022.

Neben der Teilnahme am Stadtteilfest in der Kaltenbach-Stiftung sowie der Beteiligung am Markt der Möglichkeiten in Hauingen im Juni, fand auch eine Exkursion zum Barfußweg in Bad Bellingen statt. Auch der Seniorensommer der Stadt Lörrach, war auf dem Vereinsgelände am Sonnenbadweg zu Gast.