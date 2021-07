Lörrach Neustart mit einem Führungstrio

Im Jahr 2019 nahm der Turnverein noch an der Sportlerehrung der Stadt und an weiteren Veranstaltungen teil. Bei der Jahresfeier Ende 2019 verabschiedete man den langjährigen Vorsitzenden Hansi Gempp. Anfang 2020 errangen die Leistungsturnerinnen bei den Wintermannschaftskämpfen vordere Plätze. Dann bremste Corona alles aus. Im Lockdown ab März und ab November 2020 fand zehn Monate lang kein Training in der Halle statt. Der TV Tumringen bietet Breitensport an mit Kinder- und Jugendturnen in sechs Alters- und Leistungsstufen, mit Volleyball, Line Dance, Gymnastik- und Fitnessgruppen für Frauen und Männer. Etliche Gruppen trainierten trotz Corona soweit möglich weiter: Die Line-Dance-Gruppe tanzte zeitweise im Grüttpark. Die Volleyballer spielten im Sommer auf einem Beachfeld und konnten damit alle Spielerinnen und Spieler bei der Stange halten. Die Frauengymnastik fand bis Ende Juni 2020 online statt, was auch der ältesten Teilnehmerin mit fast 88 Jahren großen Spaß machte.