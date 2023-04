Lörrach Nicht genug Platz für die neue Feuerwehrwache auf dem Lauffenmühle-Areal

Die Flächen des Areales der Lauffenmühle sollen weiterhin für die Entwicklung des deutschlandweit ersten klimaneutralen Gewerbegebietes in Holzbauweise vorgesehen und für Feuerwache Nord, Werkhof und Stadtgrün nach Alternativstandorten gesucht werden. Das sieht der Beschlussvorschlag für den Gemeinderat am 4. Mai vor, der am Dienstag in den drei Ortschaftsräten, am Donnerstag im Ausschuss für Umwelt und Technik sowie in der Folgewoche im Hauptausschuss vorberaten wird.