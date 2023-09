Lörrach Nicht immer weiß die Anzeige Rat

Was das Landratsamt sagt

Insgesamt sind im Landkreis Lörrach 37 Anzeigetafeln in elf Kommunen mit 26 Standorten installiert worden. Vom Landratsamt, das die Installation koordiniert, heißt es auf Anfrage unserer Zeitung: „Bis auf zwei Anlagen – ein Standort in Weil am Rhein und ein Standort in Lörrach – sind unseres Wissens nach alle Anzeigen installiert und Anfang August in den Realbetrieb übergegangen. Davor waren diese Anzeigen längere Zeit im Probebetrieb. Die Systemabnahme durch die herstellende Firma hat bereits stattgefunden, damit wurden die Anzeigen offiziell an die betreibende Firma und die jeweiligen Kommunen übergeben. Der abschließende Projektschritt für den Landkreis Lörrach ist die noch ausstehende Schlussabrechnung.“