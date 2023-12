Lörrach: Nikolausfeier beim Reiterverein Lörrach

Braunhofer: positives Fazit

Vorsitzende Susanne Braunhofer schaute zufrieden auf das lebhafte Treiben: „Das Nikolausreiten ist immer ein schöner Abschluss“, sagte sie und blickte auf ein ausgefülltes Jahr 2023 zurück, zu dessen Höhepunkten der „Tag des Pferdes“ im Mai und das Regio-Reitturnier im Juli gehörten. Auch die acht Ferienkurse für Kinder seien gut besucht gewesen. Denn nicht nur beim Nikolausreiten sind viele Kinder auf der Anlage des RVL unterwegs: Rund 60 Prozent der 380 Mitglieder seien Kinder und Jugendliche, schätzte Susanne Braunhofer. Ab acht Jahren können sie in den Ferienkursen das Reiten ausprobieren. Erste Erfahrungen im Kontakt mit Pferden sammeln können sie schon mit Vier in den so genannten „Schrittkursen“. Am Sonntag freuten sich die jüngsten Besucher auch über den Nikolaus, der am Nachmittag vorbei kam und aus seinem Sack kleine Geschenke verteilte.