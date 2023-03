Lörrach „Notlösung“ & Co.: Können Clubs die Jugend noch locken?

Richtung Veranstaltungen

So ist Dreher mit Mick Gänzel, dem heutigen Betreiber der Trend-Kneipe „Heimathafen“, im Jahr 2005 gestartet. Das frühere Postlager der KBC und spätere Architekturbüro wurde zur Bar. Täglich von morgens bis spät abends geöffnet, teils mit Piano-Spieler dabei, waren auch die DHBW-Studenten eine Zielgruppe. Als nach zwei Jahren Dreher alleine die Geschicke fortan leitete, reichte dies schon nicht mehr, um genug Umsatz zu generieren, womit sich der Schwerpunkt in Richtung Veranstaltungen verlagerte.

Der Musikgeschmack

Verschiedene namhafte DJs gaben sich dann die Klinke in die Hand, zu Beginn ohne Motto, folgend immer mehr explizit auf den Techno- und Hip-Hop-Bereich gemünzt. Bis 2015 zog die jungen Erwachsenen die elektronische Musik an, erinnert sich Dreher. Von „Klangkrausssell“ bis zum DJ Robin Schulz reichte die Bandbreite. Viele davon hätte sich der Notlösung-Betreiber ein halbes Jahr später nicht mehr leisten können, weil sie zu gefragten Größen wurden. Über diese Zeit erzählt Dreher sichtbar gerne, es war für ihn eine gute Zeit. Dann kam die „Hip-Hop-Welle“, andere Musik, andere DJs. „Es lief stetig weiter hier.“ Bis Corona hereinplatzte und die Welle in sich zusammenfiel. Seitdem geht es von der Musikorientierung in die House-Richtung.