Lörrach Ökologisch und sozial

Lörrach (bk/ov). Der Ansatz hat sich bewährt: Die Stadt Lörrach hat im Jahr 2013 beschlossen, sich am Bundes-Projekt „Stromsparcheck Plus“ zu beteiligen und dieses finanziell zu unterstützen. 2019 wurde es aufgrund der positiven Resonanz um weitere drei Jahre bis Ende März 2023 verlängert. Seit 2013 wurden bis Anfang Oktober dieses Jahres insgesamt 1020 Checks durchgeführt, so die Fachbereichsleiterin „Umwelt und Mobilität“, Britta Staub-Abt, in der Sitzungsvorlage. Die Ziele: unter anderem Kostenentlastung einkommensschwacher Haushalte bei den Stromausgaben, Qualifizierung von langzeitarbeitslosen Bürgern, Heranführen schwer zu erreichender Zielgruppen einkommensschwacher Haushalte an effiziente Energienutzung sowie Klimaschutz. Damit verbunden, so die Hoffnung: die langfristige Reduzierung von CO2-Emissionen.

Die Beratung richtet sich an einkommensschwache Personen und Familien mit sozialstaatlichen Leistungsbezügen. Sie erhalten eine kostenlose Energieeinsparberatung. Die Stromsparhelfer besuchen die Haushalte, erheben zunächst den Bedarf an Einsparungen und geben Tipps zum Energiesparen (Heizen, Lüftungsverhalten, Temperatureinstellung von Kühlgeräten etc.). Beim zweiten Besuch werden benötigte Energiespargeräte (Energiesparlampen, Heizungsregler, Perlatoren) im Haushalt installiert und Altgeräte entsorgt.