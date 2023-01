Weihnachten – es ist wohl das traditionsreichste Fest, bei dem sogar das Essen vielerorts unabänderlich feststeht. Schönbett erzählt, dass Vieles, was das heutige Weihnachtsbild ausmacht, im 19. Jahrhundert importiert wurde. Auch eine örtliche Tradition ist der Weihnachtsbrief, der erstmals unter Bürgermeister Egon Hugenschmidt an die „Lörracher in aller Welt“ verschickt worden war. 1977 waren es noch insgesamt circa 2100 der Briefe, davon auch einige in die Ferne, nach Südafrika oder China. Im Jahr 2018 wurde das Schreiben noch an 200 Lörracher verschickt.