Die Fahrerin eines Oldtimers wurde am Montag gegen 8.45 Uhr in der Konrad-Adenauer-Straße von Passanten auf das brennende Heck des Wagens aufmerksam gemacht. Die alarmierte Feuerwehr löschte dem Motorbrand, konnte aber nicht verhindern, dass der Oldtimer größtenteils ausbrannte, so die Polizei. Es sei von einer technischen Brandursache auszugehen.