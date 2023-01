Lörrach Ortsverwaltungen Rücken stärken

Simon begrüßte unter den Gästen auch Brombachs Ortsvorsteherin Silke Herzog und Hauingens Ortsvorsteher Günther Schlecht.

Er ließ die wichtigsten Entwicklungen in Haagen Revue passieren: Im Neubaugebiet Belist seien alle Grundstücke verkauft. In einem Gebäudekomplex entstünden derzeit hundert Wohnungen, zum Teil mit Sozialtarif. Die Grünanlage im „Grünen Tal“ und am Anger solle 2023 gebaut und auch das erste Gerät auf dem geplanten Spielplatz aufgestellt werden. Der neue Lärmaktionsplan ermögliche Tempo 30 in allen Straßen in Haagen, was der Wunsch vieler Bürger sei. Er bedauerte, dass der dritte Sanierungsabschnitt der Schlossberghalle mit Sanierung von Dach, Türen und Fenstern auf 2028 verschoben wurde. Nur die Beleuchtung solle 2023 erneuert werden. Simon erinnerte daran, dass im März 2022 die Metzgerei Bachmann und damit das letzte Lebensmittelgeschäft in Haagen schloss: „Der Verlust traf uns hart, da ein Ersatz nicht in Aussicht ist.“

Bürgerinitiativen

Lobend erwähnte der Ortsvorsteher vielfältige Initiativen von Bürgern: zwei Dorfputzeten mit Bettina Goldmann, dem TV und dem SC Haagen, das Weihnachtskonzert am Rathaus, das Alfred Kirchner und Rudi Häsle mit Bläsern der früheren Feuerwehrmusik ermöglichten. Die kostenlosen Coronatests und Impfungen, die Alfred Kirchner und der Arzt Andreas Lindel organisierten, das 150-jährige Jubiläum der Freiwilligen Feuerwehr. Umso mehr bedauerte es der Ortsvorsteher, dass sich der Frauenverein aufgelöst hat.

Horst Simon freute sich, dass es im Jahr 2022 wieder Kontakte nach Village Neuf gab. Beim Neujahrsempfang überbrachten denn auch Bürgermeisterin Isabelle Tremel und ihre Stellvertreterin Josiane Wisslé Neujahrsgrüße von dort.