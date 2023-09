Lörrach Ortszentrum wird wieder zur Festmeile

Ehrensache ist die Teilnahme an der Traditionsveranstaltung auch für die Guggemusik Tschäddärä. In diesem Jahr habe man zum ersten Mal ein richtiges Zelt, freut sich der zweite Vorsitzende Dominik Reinauer. Etwa 20 Helfer der Guggemusik seien während der Festvorbereitungen und am Wochenende selbst immer im Einsatz, um den reibungslosen Ablauf der Traditionsveranstaltung zu gewährleisten.

Jubiläum verschoben

Eigentlich stünde dieses Jahr ein Jubiläum an: Das Stettemer Strooßefescht könnte seine 50. Auflage feiern. Eigentlich. Denn die Corona-Pandemie und der damit verbundene Ausfall in den Jahren 2020 und 2021 hat den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung gemacht, sagt Kai Fiacsan. Dass dieses Jubiläum dann aber im Jahr 2025 gefeiert werden kann, daran hat er keinen Zweifel: „Solange es für die Vereine umsetzbar bleibt, wird es dieses Fest geben“, zeigt er sich überzeugt.

Teilnehmer von auswärts

Auch aus der Nachbarschaft gibt es Teilnehmer in Stetten. In Weil am Rhein fand bis zum Jahr 2019 das Altweiler Straßenfest statt, ehe die Verantwortlichen im Jahr 2022 schweren Herzens das Aus verkünden mussten – viele Vereine waren mangels Helfern abgesprungen. Neu ist in diesem Jahr der fasnächtliche Nachwuchs vom Wiler Narresome, der einen Stand mit Hot Dogs und Kuchen betreibt. Auch die Wiler Zipfel Clique ist in diesem Jahr wieder mit von der Partie und bietet den Besuchern ihre Zipfel-Burger an.