Lörrach: Osteraktion für bedürftige Familien

„Mit unserem Projekt möchten wir die Chancen auf Bildungsteilhabe für Kinder aus sozial schwachen Familien unterstützen. Mit der richtigen Ausrüstung macht Lernen und Sport gleich viel mehr Spaß und unterstützt die Motivation. Gleichzeitig können gut erhaltene Sportkleidung und Restbestände von Schulmaterial sinnvoll verwendet werden“, erklärt Angelika Mauch, Geschäftsführerin der Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH.

Abgabetermine

Wer bei der „Osteraktion“ mitmachen möchte, kann die gerichteten Sachen am Donnerstag, 21. März, von 16 bis 19 Uhr im Kinderland in der Baumgartner Str. 14 abgeben. Dort werden sie sortiert, in Ostertüten verpackt und verteilt.

Kontakt: Familienzentrum Kinderland Lörrach gGmbH, Christine Leufke, Kerstin Trefzer: info@familienznetrum-loe.de, Tel. 07621/ 4250400; www.familienzentrum-loe.de