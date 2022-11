Lörrach Partitur mit Bravour

Der Kaiserin zu Ehren

Die Vielfalt des Orchesters offenbarte sich im zweiten „Durchgang“, der mit dem Kaiserin Sissi-Lied von Timo Dellwig gefühlvoll und schmissig zugleich startete. Es folgten Michael Geislers romantische Symphonie „Romantic Mood“, wobei Holger Gertz als Solist mit dem Horn einen großartigen Part übernahm.

Ein Medley mit Hits von Frank Sinatra, das getragen interpretierte „Heal the World“ von Michael Jackson in einem Arrangement von Jan van Kraeydonck und „Bohemian Tequila“ – sozusagen der böhmische Traum auf mexikanisch – gaben dem offiziellen Teil den letzten, wunderbaren Schliff. Als Zugabe durfte das „Hauger Lied“ der Lokalpatrioten nicht fehlen.

Fazit des Abends: Konzertante Blasmusik kommt immer gut an. Die Aktivmusiker haben sich in den letzten Wochen mit ihrem Dirigenten Igor Guitbout intensiv vorbereitet. Das gut besuchte und bunt gemischte Programm dokumentierte den hohen Leistungsstand des Ensembles. „Auch unsere Jugendarbeit macht Fortschritte“, freute sich Vorsitzender Holger Gertz.

Jugend macht Auftakt

Den Auftakt des Konzerts besorgte das Jugendorchester mit zehn Zöglingen. Es tritt unter der Bezeichnung „HaMuKis“ auf, was für „Hauinger Musikverein Kids“ steht. Der mannsgroße Plüschbär „Otto“ ist als Maskottchen immer dabei. Und er schien zu lächeln bei den dargebotenen Stücken der jungen Talente.

Die Mädchen und Jungen verblüfften mit Intonationsgenauigkeit und überzeugender Sicherheit in der Partitur. Die „Hamukis“ werden von Dirigent Guitbout mit Herzblut und Engagement unterrichtet und geleitet. Es machte allen sichtlich Freude, zum ersten Mal vor einem so großen Publikum zu spielen.

Dabei hatte man sich keineswegs einfache Literatur ausgesucht. Das erste Stück trug den Titel „Pomp and Circumstance – Marsch No. 1“ des englischen Komponisten Edward Elgar – als Ohrwurm auf der Insel fast beliebter als die offizielle britische Nationalhymne „God save the Queen“.

Ehrungen

Zum Ehrenmitglied ernannt wurde Markus Wechlin für 40-jährige fördernde Mitgliedschaft. Seit 50 Jahren aktiver Musiker ist Michael Glünkin, der sich auch in der Ausbildungsarbeit engagiert. Ihn bedachte der Bund deutscher Blasmusikverbände mit der Ehrennadel in Gold, überreicht vom Vizepräsidenten des Alemannischen Musikverbandes, Holger Gertz. Jugendleiter Chris Ecker zeichnete die Hauinger Nachwuchs-Musikerin Eileen Göttle mit der Ehrennadel in Bronze nach erfolgreich bestandener Prüfung aus.