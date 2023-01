Lörrach Partner in der Manege und im Leben

Als „Liebesgeschichte in der Luft“ ist der Auftritt von Maria Adelina Boldojar und Alex Bogdi angekündigt. In der Tat sind die beiden Artisten vom Rumänischen Staatscircus, die derzeit im Lörracher Weihnachtscircus zu sehen sind, auch abseits der Manege ein Paar. Da liegt es für die beiden nahe, ihre eigene Liebesgeschichte in eine Luftnummer in schwindelerregender Höhe zu verpacken.