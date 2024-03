Ins Krankenhaus: Ein 77-jähriger Pedelec-Fahrer hat am Dienstag gegen 15.35 Uhr die Gretherstraße in Richtung Bahnhofstraße befahren und wollte an der Kreuzung zur Haagener Straße im Bereich des Fußgängerüberwegs am rechten Fahrbahnrand anhalten und absteigen. Hierbei kam er mit seinem Pedelec an den Bordstein und stürzte zu Boden. Mit dem Verdacht einer Oberschenkelhalsfraktur brachte ihn der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.