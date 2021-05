Lörrach Persönlichkeit entwickeln, Talente fördern

Anerkennung findet dieses Format auch im DHBW-Präsidium, das fortan das Programm durch die DHBW-Stiftung finanziell unterstützt. „Unsere Motivation hinsichtlich des Circle of Excellence besteht darin, Sie, als die herausragenden Engagierten in Studium und Gesellschaft, dabei zu unterstützen, für Ihre künftigen Aufgaben in Beruf und Gesellschaft in besonderem Maße gewappnet zu sein“, gab Gerhard Jäger den neuen Mitgliedern des Zirkels mit auf den Weg.

„Am Beziehungsnetz arbeiten, neugierig bleiben und sich Empathie bewahren“, benennt Jörg Thietke, Prorektor und Dekan der Fakultät Technik, die wesentlichen Kompetenzen der Zukunft und sieht diese im Circle of Excellence gelebt.

Nach den einführenden Worten der Prorektoren gab Christian Gruninger-Hermann, der seit sechs Jahren den Circle of Excellence leitet und konzipiert, einen Überblick über das dreisemestrige Programm mit virtuellen Lounge-Gesprächen, Workshops sowie persönlichen Karriereberatungen und Teambuilding-Maßnahmen im Freien unter Abstands- und Hygieneregeln.

Um sich gegenseitig besser kennenzulernen, stellten sich die Mitglieder des neuen Zirkels mit einem Einblick in ihren Werdegang und ihre Persönlichkeit vor. Schnell wurde klar, welches Potenzial und welche Bandbreite an Interessen und Fähigkeiten sich in dieser neu zusammengefundenen Gruppe finden und welche neuen Netzwerke und vielleicht auch Freundschaften entstehen könnten, teilt die DHBW weiter mit.