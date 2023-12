Reduktion der Öffnungszeit

Angesichts der damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben in Höhe von rund 285 000 Euro in der angespannten Haushaltssituation schlägt die Verwaltung dem Gemeinderat vor, diese Handhabung aktuell nicht umzusetzen.

Aktuell komme es vermehrt in fast allen Lörracher Kindertageseinrichtungen punktuell zu Öffnungszeitreduktionen, Notgruppenbetrieb oder gar kompletter Schließung von Gruppen, wenn Personal in hoher Anzahl erkrankt oder aus sonstigen Gründen nicht zur Verfügung steht, so die Stadt.