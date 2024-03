Lörrach: Pestalozzi-Schüler gestalten Bauwagen

Am Donnerstagnachmittag kam der gelbe Bauwagen beim Familienzentrum an. Max Betting von der Lörracher Schreinerei Engel rangierte ihn, beobachtet von allen Projektbeteiligten, in Millimeterarbeit in den Garten. Knapp 20 Jungen und Mädchen aus den Klassen fünf bis acht der Pestalozzischule werden den Bauwagen innerhalb eines Jahres nach ihren Ideen ausbauen.