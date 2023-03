Lörrach Pfadfinder: Eine Gemeinschaft, in der jeder mithilft

Von Freunden inspiriert

Die Pfadfinderbewegung ist eine bis heute international stark verbreitete Jugendorganisation, welche im Jahr 1907 ihren Anfang nahm. Ich selbst habe 2014 angefangen, als wir in die Schweiz gezogen sind. Meine neuen Schulfreunde haben mir verschiedene Geschichten aus ihren Pfadilagern erzählt und weckten so erstes Interesse bei mir. Nach kurzer Zeit war für mich klar, dass ich auch bei den Pfadfindern dabei sein möchte. Es bereitete mir so viel Spaß, dass ich direkt in die ersten Lager mitkam. Kurze Zeit später fingen auch meine Brüder an und sind auch jetzt alle noch dabei. Bei den Pfadfindern habe ich meine engsten Freunde kennengelernt, was den großen Spaß an der Sache über die vielen Jahre natürlich gefördert hat.

Gemeinsame Zeit draußen

Oft wird angenommen, wenn ich von den Pfadfindern erzähle, dass wir in unseren Lagern militärisch miteinander umgehen und an den Samstagen im Wald Spuren lesen gehen, Lagerfeuer machen und uns ständig im Dreck wälzen. Grundsätzlich möchte ich das gar nicht abstreiten, abgesehen vom militärischen Aspekt, aber im Prinzip verbringen wir die Zeit sowohl in den Lagern als auch an den Nachmittagen gemeinsam draußen in der Natur. Das kann ganz unterschiedlich aussehen, manchmal ist es die Entschlüsselung von geheimen Nachrichten, eine Bastelstunde, gemeinsame Spiele oder gemeinsam kochen.