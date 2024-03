Unter dem Motto „Mach dir einen Kopf“ hat die „Jugend forscht-Stiftung“ Nachwuchswissenschaftler zum Regionalwettbewerb Südbaden in die Sick-Arena eingeladen: 153 Teilnehmer stellten 79 Wissenschaftsprojekte vor. Das Phaenovum Schülerforschungszentrum hat auch dieses Jahr sehr erfolgreich teilgenommen. 27 Schüler waren mit insgesamt 16 Projekten am Start. Neun Regionalsiege, vier zweite Plätze und zwei dritte Plätze wurden erzielt. Zudem gab es zwölf Sonderpreise. Alle vorgestellten Projekte erhielten somit eine Platzierung oder einen Sonderpreis – sie waren in allen sieben Bereichen vertreten, schreibt Phaenovum-Geschäftsführerin Kirsten Lohrmann. Außerdem erhielten das Hans-Thoma-Gymnasium und das Hebel Gymnasium Lörrach jeweils einen Schulpreis für die Anzahl der eingereichten Projekte. Die Gewinnerprojekte des Regionalwettbewerbs in der Sparte „Jugend forscht“ treten vom 20. bis 22. März beim Landeswettbewerb an, der dieses Jahr in Freiburg stattfinden wird. Der Landeswettbewerb in der Sparte „Schüler experimentieren“ findet am 11. und 12. April 2024 in Balingen statt.