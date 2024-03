Lörrach: Phaenovum legt Rekordserie hin

Wie bereits im vergangenen Jahr belegte wieder Emma Faßler (17) den ersten Platz des Wettbewerbs der „German Young Physicists Tournament“ (GYPT). Aber auch ihre drei Mitstreiter, wie sie Schüler des HTG, lagen vorne: Maxim Rasch (16) auf dem dritten, Benedikt Baum (16) auf dem vierten und Paulina Betz (15) auf dem 14. Platz von etwa 80 Teilnehmern aus ganz Deutschland.

Einzeln und in Teams

Die Jungforscher vom Lörracher Schülerforschungszentrum Phaenovum traten einzeln und in Teams an. Die beiden Teams („Team aelife“ mit Emma und Maxim und „Team daed“ mit Benedikt und Paulina) konnten sich im Finale des Wettbewerbs mit Platz eins und zwei vor einem Team aus Berlin als Doppelsieger behaupten: „Damit holte das HTG/Phaenovum erstmals einen Doppelsieg. Mit dem dritten Sieg in Folge (bei fünf Teilnahmen) wurde das Lörracher Team zum Rekordsieger“, heißt es in einer Mitteilung des Phaenovum. Die beiden Teamnamen „aelive“ und „daed“ sind an das Gedankenexperiment „Schrödingers Katze“ angelehnt.