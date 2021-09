Lörrach Phaenovum: Lohrmann führt die Geschäfte

In einem Mediengespräch stellten Oberbürgermeister Jörg Lutz in seiner Funktion als Vorsitzender des Phaenovum und Rainer Liebenow, Kassierer und Mitglied des vertretungsberechtigten Vorstands, Lohrmann als neue Geschäftsführerin des Schülerforschungszentrums Lörrach-Dreiländereck vor. Martin verlasse „nach zehn verdienstvollen Jahren das Phaenovum. Unter ihrer Leitung hat sich das Phaenovum stetig erfolgreich entwickelt. Sie hinterlässt einen gut aufgestellten Verein und bietet Lohrmann eine solide Basis, diesen weiter zu gestalten“, so eine Medienmitteilung.

Lohrmann hat 1998 ihren Abschluss als Diplom-Biologin an der Universität Freiburg gemacht und war danach mehrere Jahre als wissenschaftliche Angestellte am Staatlichen Weinbauinstitut in Freiburg tätig. Als Lehrkraft im Fachbereich „Biologie/Chemie/Life Sciences“ kennt sie das Phaenovum seit 2014.